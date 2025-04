"El baile del trencito", la historia de un clásico cuartetero que nunca falla

Un éxito que marco un antes y un después de Banda Express y de Neno Aguirre, "El baile del trencito", tema que no puede faltar en cualquier fiesta.



"A finales del 2001 cuando yo formaba parte de Banda Express, estábamos pensando en el armado de un nuevo álbum y el dueño de la banda Eduardo Goy me pide que piense en una idea bien fiestera, ya que eso le faltaba al disco" cuenta Sebastián Casas.

"Todo tuvo que ver con el contexto en que estábamos viviendo crisis 2001, hicimos una fusión al final con rock, rap y salió. Me acuerdo que cuando se la mostre a Neno no quería saber nada con cantarla no le gustaba. Y de ahí exploto, Neno la cantó le puso su impronta, y se escuchaba por todos lados, canales de Buenos Aires y cada fiesta".



Escucha la historia completa acá en la web de La Popu:

