Colorete de fiesta: la sopresa de su familia y el emocionante mensaje de su mamá

Hoy fue una montaña rusa de emociones para "Colorete" Gianola uno de los conductores más queridos de Radio Popular, alegrando desde hace 25 años las tardes cordobesas.

Hubo sorpresas, regalos, emociones y recuerdos que quedarán por siempre. La presencia de los oyentes sobre todas las cosas que llenaron el mensajero de La Popu con su saludo. Los artistas también se hicieron presente con su mensajito como Turco Julio, Negro Videla, El Rey Pelusa, Loco Amato, Germain y la Pepa Brizuela.

Uno de los momentos más lindos de la tarde fue cuando llamó de sorpresa el Mandamás para saludar a Colorete y le cantó una single que le robo una gran sonrisa, entre ellos hay un gran cariño mutuo desde años.

Otro de los lindos momentos fue la apertura de "regalos" que habían mandado algunos artistas y bandas de nuestro género popular que pero sabiendo los gustos del conductor mandaron un par de cachadas con mucha picardía. Dale Q' Va le mando una remera espantada con la camiseta de River Plate, Magui Olave se sumó a la misma cargada con una torta con una velita del Millonario. Q' Lokura envió un paquete de fideos y un puré de tomate, Los Herrera té de tilo y Ulises unas pantuflas de pan casero.

Pero sin dudas el momento más hermoso fue cuando su familia se hizo presente en los estudios de Cadena 3 en Alvear 139 para acompañarlo saludarlo y darle una gran sorpresa con su querida mamá Helvecia.

Helvecia muy emocionada le dedicó unas palabras: "Fuiste lo mejor que me paso en la vida, la verdad fuiste muy esperado y hemos tenido una vida muy linda a pesar del dolor de haber perdido su papá de muy chiquito, pero transitamos bien la vida los dos, fuimos muy compañeros. Tenés una esposa excelente y unos hijos maravillosos, yo ya tengo 90 años que más pedir."

"Yo te quería llevar a trabajar al campo, pero lo tuyo era la radio no había nada que hacer. Cuando te recibiste te ayudé a buscar tus sueños, fui a hablar con el señor de la radio de Villa María, y me pregunto desde cuando le gusta la radio y le dije creo que desde que nació porque todo era un micrófono para jugar. Y me dijo no se habla más entonces tráigalo mañana eso es vocación y fue así."

Acompañándolo desde muy chiquito para formarse y seguir sus sueños mamá Helvecia apostó por su hijo y con mucho orgullo y emoción con sus 90 años hoy lo expresa llena de admiración.

¡Feliz Cumpleaños Colorete!

Mira los videos de todo el festejo en las redes de La Popu.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/